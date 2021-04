Lottemaa näitab tänavu mitut uut etendust, aga tõstab hinda

Lottemaa teemapark laiub 12,5 hektaril. Seal on hulk hooneid ja lugematu arv atraktsioone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suure ala korrashoidmine nõuab palju töökäsi ja kopsakas rahasumma tuleb hoonestusõiguse tasuna maksta Kaitseliidu Pärnumaa malevale, kelle maa see on. Suvel saab Lottemaal tööd 150-160 töötajat. Lottemaa ei saa riigilt dotatsiooni, vaid peab oma rahadega välja tulema.

Aga teemapargil on palju korduvkülastajaid. "Meie korduvkülastajate arv on tõesti suur - ligi 80 protsenti. Ja neid, kes käivad suve jooksul kolm, neli või viis korda, on ka väga palju. Igal aastal on meil olnud seitse-kaheksa etendust ja neljandat aastat on päeva tippsündmus kontsert. Meil on nii toredad ja vahvad näitlejad, kes on loonud nii palju lahedaid laule, et need me lihtsalt peame ära laulma lava peal," rääkis Lottemaa tegevjuht Margit Toodo.

"Selle aasta suurüllatus on see, et meie noored ja tegusad näitlejad kirjutavad meile noortemuusikali ja me neli korda sellel suvel etendame seda vahvat Lotte-teemalist muusikali," lisas ta.

Iga päev on platsil 28 näitlejat, aga kokku on neid palgatud ligi 60, sest pikki päevi järjest ei suuda keegi mängida. Lotte kehastajaid on neli. Viimastel aastatel on peale eestikeelsete olnud ka läti-, vene- ja soomekeelsed tegelased, aga tänavu jääb soome keel ära, sest suurt lootust sealsetele turistidele pole.

Aga üks Lottemaa väljamõtlejaid Janno Põldma on sellekski suveks kirjutanud mitu näidendit ja üks uus tegelane on ka.

"On hüljes Leo, kes on väga vinge sell, kes on sündinud koostöös Tallinkiga. Ta on väga värvikas, väga lahe, vana sadamakapten. /.../ Iga kord, kui ma neid etendusi loen, ma jälle imestan, kuidas see võimalik on, et isegi mina, kes ma olen neid lugenud peaaegu kaheksa aastat, ikka ma üllatun," rääkis Lottemaa programmijuht Hana Kivi.

Margit Toodo soovitas aga neile, keda kaheeurone piletihinna tõus kurvastab, mitte nina norgu lasta, vaid jälgida Lottemaa ja koostööpartnerite eripakkumisi, kust saab pileti mõistliku hinnaga.