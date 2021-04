Eesti parimad toiduained: hakkliha, püree, pelmeenid ja käsitööjook

Üldiseks võitjaks osutus Maks&Mooritsa kodune hakkliha. Maks&Mooritsa hakkliha pälvis ka parima lihatoote tiitli. Toode jäi hindamiskomisjonile eriliselt silma oma uuendusliku pakendi poolest. "Kodune hakkliha on traditsiooniline ja kvaliteetne toode, millest saab valmistada loendamatult erinevaid roogasid. Lisapunktid sai toode oma keskkonnasõbraliku uue pakendi eest, mille puhul hoiti eelmisel aastal kokku 59 tonni pakkematerjali," ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

"Keskkonnasäästlikumad lahendused ei sünni üleöö, vaid eeldavad põhjalikku tarbijakäitumise kaardistamist, suuremahulisi investeeringuid ning loomulikult koostööpartnerite ja tarbijate valmisolekut muutusteks," kommenteeris Maks&Moorits kaubamärki esindava Atria Eesti AS müügi- ja turundusdirektor Meelis Laande. "Suur rõõm on näha, et tarbija tervitab keskkonnateadlikumat mõtteviisi. Lisaks väiksemale pakendikulule võimaldab uus pakendi- ja vaakumtehnoloogia pikendada toote säilivusaega 40 protsenti ning seeläbi vähendame ka aina kasvavat toiduraiskamist."

Parima lisandväärtusega toiduks pärjati Salvesti Smushie ökoloogiline aprikoosi-ananassipüree linaseemnetega, parimaks mittealkohoolseks joogiks Aura mango-banaani-peedi supersmuuti ning parimaks alkohoolseks joogiks Liviko Re-Crafted Crafter's Junibeer. Rahva lemmiku tiitli said Uvic Fitlap odrajahu ja kanalihaga pelmeenid.

Sel aastal osales Eesti Parima Toiduaine konkursil 181 Eesti toiduainet ja jooki. Konkursi hindamiskomisjon koosnes teadusasutuste, kaubanduse ja teistest toiduainevaldkondadega seotud ettevõtete esindajatest ning selle tegevust juhtis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse toiduteadlane Rain Kuldjärv.

EESTI PARIM TOIDUAINE 2021 VÕITJAD

Kuldmärgid

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2021: AS A.Le.Cog, Aura Supersmuuti mango-banaani-peedi

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2021: AS Liviko, Re-Crafted Crafter's Junibeer 3,2%

Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine 2021: AS Salvest, Smushie ökoloogiline aprikoosi-ananassipüree linaseemnetega

Eesti Parim Toiduaine 2021: AS Atria Eesti, Maks & Moorits Kodune hakkliha

Hõbemärgid

Eesti Parim Lihatoode 2021: AS Atria Eesti , Maks & Moorits Kodune hakkliha

Eesti Parim Kalatoode 2021: OÜ Heimon Kala, Külmsuitsu leegitatud vikerforellifilee, viilutatud

Eesti Parim Kaste 2021: AS Salvest, Ökoloogiline ketšup

Eesti Parim Piimatoode 2021: AS Farmi Piimatööstus, Farmi Petimaius maasika-vanilje

Eesti Parim Pagaritoode 2021: AS Eesti Pagar, Kodukandi koorikleib

Eesti Parim Puu- ja köögiviljatoode 2021: AS Salvest, MUUTI Ökoloogiline pohla-mustika-rukkipuder

Eesti Parim Valmistoode 2021: OÜ Gustav Cafe, Joel Ostrat Mango Lassi

Eesti Parim Kondiitritoode 2021: OÜ Kulinaaria, Van Kook küpsisetainas iirise tükkide ja karamelliga

Eesti Parim Kuivsnäkk 2021: AS Balsnack International Holding, OSSI pipra ja soolaga seakamarakrõpsud

Eesti Parim Magustoit 2021: AS Balbiino, Balbiino Be Beautiful Mustasõstrasorbett ja vanilli-koorejäätis

Piirkondlikud kuldmärgid

Parim Toode Lääne-Eesti Väikeettevõttelt 2021: Saaremaa DeliFood, OÜ Cocodeli kookospiimast hapendatud vegantoode mango-passioni

Parim Toode Lõuna-Eesti Väikeettevõttelt 2021: Kõivsaare OÜ, Ebaküdoonia vahuvein

Parim Toiduaine Põhja-Eesti Väikeettevõttelt 2021: Puljong OÜ, Foodstudio koorene piprakaste

Parim Jook Põhja-Eesti Väikeettevõttelt 2021: Põhjala Brewing AS, Virmalised 0

Parim Toode Virumaa Väikettevõttelt 2021: RemedyWay OÜ, Müsli Rubiin