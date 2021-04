Uku Suviste: kurss on võetud sinna, et üritus toimub, ja oleme selleks valmis

Peagi Eurovisioonile Eestit esindama sõitva Uku Suviste sõnul on elu õpetanud, et enne päriselt võistlusele jõudmist ei ole midagi kindlat, kuid ta on valmis selleks, et üritus toimub.

Vahetult enne ärasõitu Rotterdami on Suvistel käsil viimased toimetused, mis puudutavad Eurovisiooni. "Arutame lavaasju ning käivad muud ettevalmistused nagu salvestused, intervjuud ja muu, mis enne minekut tuleb ära teha," rääkis Suviste saates "R2 Pulss".

Eelmisel aastal jäi Suvistel võistlusele sõitmata, sest seda lihtsalt ei toimunud. See on teda teinud ettevaatlikuks. "Elu on õpetanud, et enne, kui jalg Rotterdamis lennuki pealt maha ei astu, ei ole midagi kindlat. Aga kurss on võetud sinna, et üritus toimub ja oleme selleks igatpidi valmis."

Suviste esineb 2. poolfinaalis teisena. Esinemisjärjekorra pärast ta üleliia ei muretse, sest sellel võib olla nii plusse kui miinuseid. "Arvatakse, et võistlustel on kuskil taga lõpus parem olla, sest jääd inimestele rohkem meelde," rääkis Suviste. "Samas kuna liinid on avatud saate algusest, siis on mõne arvates selles suhtes eelis, et näitad näo kohe ära ja inimesed saavad kohe helistama hakata."

Samuti proovib ta mitte liiga palju panna endale pinget selles osas, mis koha ta üldiselt võistlusel saavutab. "See võtab teatava osa mõttetegevusest, mis saaks olla suunatud sellele, mida saan muuta ja teha hästi, nii et me pigem keskendume heale esitusele," kinnitas Suviste.

Eesti Laulul nähtud esituses on Suviste meeskonnaga teinud muudatusi, kuid samas peab Eurovisioonil ka tegemata jätma mõned asjad, mida Eesti Laul jällegi võimaldas. "Paari päeva pärast toimub stand in, kus Eurovisioon viib koha peal läbi proovi näitlejatega ja siis saame esimese pildi sellest, kuidas umbkaudselt kõik võiks välja näha."

Kuna pandeemia pole kuskile kadunud, on piirangud võistlusel siiski karmid. "Suure osa istume hotellitubades luku taga ja ei tohi väga ringi käia, nii et üritus oma olemuselt on teistmoodi kui tavaliselt," tõdes Suviste. "Aga loodetavasti on ikka põnev ning tuleb võimalikult turvaline ja lahe sündmus."