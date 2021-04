"Täna 30 aastat tagasi" | Omandireform jättis mitmed koduta

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aasta kevadel olid valitsuses laual kaks olulist reformi – maa- ja omandireform. Mõlemad jätsid riigi paljudesse inimestesse sügavad armid, mis on näha veel praegugi.

"Kogu elu lõigati nagu läbi. Kui sulle ühel päeval öeldakse, et nüüd mine siit minema, aga ei öelda kuhu ja ei anta midagi, rääkimata sellest suurest ebaõiglusest, mida see kõik kaasa tõi... Seda hakati võrdlema ka küüditamisega, aga see ei olnud küüditamine," rääkis tagastamise ohver Thea Grepp, lisades, et küüditamise puhul oli inimesel küll sunniviisiline, aga siiski uus elukoht olemas.

"Tuli üks abielupaar, viisakad inimesed, vaatasid selle korteri ära, olid väga jutukad ja teatasid, et nüüd nemad teevad siia nukumaja ja teevad selle maja korda ja kõik saab väga ilus olema. Kõigepealt meie köögis võeti maha gaasiarvesti, siis me ei saanud ju enam maksta gaasiarveid oma kulude järgi, vaid neid siis kirjutati meile ette. Vannitoast viidi ära radiaator ja pööningule ehitati korter," meenutas Grepp.

Ta lisas, et traagilises olukorras ei olnud süüdi eelmised omanikud, vaid riik.

"Hea küll, otsustati, et enamus tahtis nii, anname siis tagasi. No aga siis tuleb ka kompenseerida, ainult siis on see võimalik. Aga need olid poliitilised repressioonid, see oli programm ühe osa Eesti elanike suhtes," sõnas Grepp.

