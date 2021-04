Äsja Ingaga loo avaldanud Fredi: tahan tegutseda suurema eesmärgi nimel

"Ma olen kitarrist, aga kogu see omaloomingu teema on ikkagi kunstiprojekt ja hobi. See on lahe, et mul on võimalus seda teha, aga minu jaoks esmane asi minuks olemise puhul on see, et tuleb olla hea inimene," rääkis Fredi R2 "Hommikus!", lisades, et hea tuleb olla nii iseenda kui ka oma lähedaste vastu ja ka ühiskondlikus mastaabis tuleks midagi tänuväärset korda saata.

Praegu töötab ta asendusteenistuse raames Tallinna Heleni koolis, kus õpivad kõne, kuulmis- ja nägemispuudega lapsed. Fredi tõdes, et naudib asendusteenistust väga ja ta tööülesanded ulatuvad majahoidtöödest tundide andmiseni.

"Ma kujutan ette küll, et pärast asendusteenistust – ma olen küll ainult neli kuud käinud, mis on kolmandik kogu ajast –, aga pärast seda aega ma tahaksin end vähemalt osa oma ajast sisustada sellega, et ma teeksin mingit täiesti mussivälist asja. Et sa tegeled mingi suurema eesmärgi nimel," sõnas ta.

Hiljuti andis ta koos Ingaga välja ka uue loo "It's Not Me (It's U)". Fredi tõdes, et on Ingaga juba pikalt koostööd teha tahtnud ja nüüd lõpuks avanes selleks ka võimalus.