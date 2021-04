Mait Malmsten Jaak Salumetsa kehastamisest: elava legendi mängimine ei ole lihtne ülesanne

Malmsten tõdes "Ringvaates", et Salumetsa endaga ta filmi teemal suhelnud ei ole, ent on end kurssi viinud Salumetsa antud intervjuudega ja temast tehtud filmidega.

"Ma loodan, et talle ikkagi see film sümpaatsena mõjub. Loomulikult ei ole see kõige lihtsam ülesanne elus olevat legendi kehastada, sest teatud vastustus seal ikka on," rääkis Malmsten ja lisas, et kõik filmis kaasa tegevad näitlejad said ka põhjaliku koolituse, kuidas korvpalli mängida.

Malmsten meenutas, et 1991. aastal, mil Kalev meistrivõistlused võitis, valitsesid eestlaste kodudes ülevad emotsioonid. Ka filmi režissöör Ove Musting märkis, et võidu näol oli tegemist kõva sõnaga, mis kõikidele korda läks.

"Mis mind selle aja ja loo puhul huvitas, oli see, et vähe sellest, et nad olid väga head mängijad ja väga tugev meeskond – ilmselgelt selle pärast nad ka võitsid, kuidas käitus Salumets ja kuidas käitusid mängijad –, aga kui me mõtleme, mis ajal see oli ja milline oli vastasseis... Kui ma hakkasin meelde tuletama seda aega ja lugesin, siis sain aru, et ühiskond oli tegelt ju pooleks – ühed ütlesid, et nad on reeturid, kuna nad mängivad Nõukogude Liidu meistrivõistlustel, teised aga leidsid, et see on parim asi, mida mehed teha saavad," rääkis Musting.

Kuigi suurem osa stseenidest on juba üles filmitud, ootavad veel tegemist massistseenid, mille filmimine on koroonapandeemia tõttu edasi lükatud. Maikuus plaanitakse need aga siiski purki saada ja massistseenidesse on oodatud osalema need inimesed, kes on kas juba koroona vastu vaktsineeritud või viimase poole aasta jooksul koroonaviiruse läbi põdenud.