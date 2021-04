Billie Eilish õrritas fänne lühikese muusikaklipiga

Uus singel kannab pealkirja "Happier than ever", kirjutab NME.

15-sekundilises klipis istub Eilish seljaga kaamera poole ja laulab: "When I'm away from you, I'm happier than ever" ("Sinust eemal olles olen ma kõige õnnelikum).

Uuele muusikale vihjas ta hiljuti ka Instagramis, kui postitas endast pildi ja kirjutas selle juurde, et asjad on tulekul ("Things are coming"). Fännid hakkasid seejärel arutama, kas on ehk oodata Eilishi uut albumit.