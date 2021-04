Retsept | Proovi Rachel Khoo Wallenbergi burgerit

WALLENBERGI BURGER

Ettevalmistus: 10 minutit

Jahutamine: 1 tund

Küpsetamine: 15-20 minutit

Kogus: Neljale

Seda toitu on erakordselt lihtne teha, ent samas on see nii mõnus ja kosutav -krõmpsuvad rohelised salatilehed ja krõbe mahlane liha.

KOOSTISOSAD

400 g veisehakkliha või lahjemat sorti seahakkliha

100 g 12% rõõska koort

4 keskmise suurusega munarebu

meresoola

1 tl valget pipart

8 spl värskelt riivitud saia

võid

250 g külmutatud herneid

50 ml kuuma kanapuljongit

4 jääsalatilehte

4 hamburgerikuklit

4 spl pohla- või jõhvikamoosi

VALMISTAMINE

1. Pange hakkliha, koor, munarebud, 1 tl meresoola ja valget pipart köögikombaini ja töödelge seguks. Asetage segu tunniks külmkappi, nii on lihtsam pihve vormida.

2. Pange riivsai koos soolaga kaussi. Vormige lihasegust neli pätsikest ja kastke korralikult üleni riivsaia sisse.

3. Eelkuumutage ahi turboventilatsioonirežiimil 170 °C või valige gaasipliidil 3. jaotur.

4. Ajage praepann keskmiselt kuumaks ning pange sellele võid. Kui või hakkab särisema, küpsetage pihve kummaltki poolt 4-5 minutit, kuni need on kuldsed ja krõbedad. Asetage ahjuplaadile ja pange 5-10 minutiks ahju, kuni need on küpsed - noaga läbi burgeri tõmmates peaks sealt mahla nõrguma.

5. Seni ajage kastrulitäis soolaga maitsestatud vett keema. Keetke herneid umbes viis minutit ja kurnake. Lisage puljong ja veidi võid ning töödelge kannmikseris seguks. Vajaduse korral lisage soola.

6. Tõstke igale kuklipoolikule ohtralt hernepüreed ning katke see siis salatilehe, burgeri ja pohlamoosiga, enne kui teise kuklipooliku peale asetate.

7. Burgerid võib varem valmis teha - õhukindlas anumas säilivad need sügavkülmas mitu kuud. Enne kasutamist laske neil lihtsalt üles sulada.

Retsept pärineb Rachel Khoo raamatust "The Little Swedish Kitchen".

"Rachel Khoo. Minu Rootsi köök" on ETV2 eetris kahe nädala vältel E, T, N ja R kell 19.30.