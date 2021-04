Aednik Hispaania teetigude tõrjumisest: õllelõks, hügieen ja taimede karantiin

"Ise võib teha teolõksu – kasvõi poolikust pudelist lõksu kaevad maasse ja paned sinna sisse õlut ja vett. Mingil müstilisel moel see talle tõesti meeldib ja nad tulevad kohale," rääkis Marjapuu "Terevisioonis" ja lisas, et eriti hästi toimib õllelõks noorte teetigude püüdmisel.

"See tõrjumine sarnaneb natuke Covidi-situatsioonile. Taime hügieen on oluline – et sa ei jäta igale poole vedelema lehti, sa ei osta suvalisest kohast suvalisi asju ja ei pane neid kohe plärtsti maha, vaid vaatad kõigepealt üle, kas ja mis seal on. Võimalusel paned oma taimed karantiini ja jälgid neid mõnda aega, paned näiteks juurepalli ümber kilekoti," kirjeldas Marjapuu.

Ta lisas, et oluline on ka see, et teetigusid tuleb korjata selleks mõeldud ämbrisse ja käega neid puutuda ei tohi, sest muidu ei saa käsi pärast puhtaks. Samuti ei tohi teetigusid ise levitada ehk neid näiteks naabri aeda viia või oma aiajäätmeid metsa alla poetada.

Marjapuu avaldas ka lootust, et lumise talve tõttu on ehk osa Hispaania teetigusid surma saanud.

"Ma väga loodan, et mingisugused laisemad isendid, kes ei viitsinud väga ennast lehtedesse ja hiireurgudesse peitu pressida, et nemad ka tõesti surid," ütles ta.