Flow festival jääb taas ära

Soomes Helsingis toimuv Flow festival teatas, et jääb koroonapandeemia tõttu taaskord ära. Uus festival on plaanitud toimuma 12.-14. augustil 2022. aastal.

Mastaapne Flow festival jäi ära juba mullu, kui koroonaviirusest tingitult polnud mõistlik suurte rahvamassidega üritust korraldada ning rahvusvaheliste muusikute Soome saabumine oli reisipiirangute tõttu keerukas. Fännide kurvastuseks pidi festival ka tänavu langetama raske otsuse ning ürituse järgmisesse suvesse lükkama.

"Käimasolev ja aina pikemaks veninud globaalne pandeemia on muutunud festivali korraldamise võimatuks," seisab Flow festivali pressiteates. "Festivalimeeskond on pingsalt maailmas toimuvat jälginud ning kaalunud erinevaid võimalusi, et festival siiski augustikuus toimuda saaks. Paraku on olukord jätkuvalt ebastabiilne ning see raskendab rahvusvahelise festivali korraldamist."

Meeskond kinnitab, et ettevalmistused järgmise suve festivaliks on juba alanud. "Vaatame lootusrikkalt järgmise suve suunas, kus on loodetavasti juba palju rahvusvahelisi tuure toimumas. Ootame põnevusega, et meie publik saaks taas Suvilahtis nautida huvitavat muusikat, kvaliteetset toitu ja inspireerivat kunsti," ütles Flow festivali kunstiline juht Tuomas Kallio.

2022. aasta festivalil esinevate artistide nimistu avaldadatakse niipea, kui esimesed suuremad artistid on kinnitatud.

2020. või 2021. aasta Flow festivaliks soetatud piletid kehtivad järgmise suve festivalil.