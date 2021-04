Kaarel Sein: Nublu puhul peab igapäevaselt millelegi "ei" ütlema

Kaarel Sein, kes manageerib nii Nublut kui Wateva bändi, pälvis mullu Eesti muusikaettevõtlusauhindadel aasta mänedžeri tiitli.

"Mul oli väga hea meel seda saada, see annab teatud paigutuse tööstuses ja mul oli suur au seda vastu võtta," rääkis Sein Raadio 2 hommikuprogrammis. "Pärast seda jäi mu nimi muusikatööstuses radarile võib-olla nende jaoks, kes mind enne ei tundnud. Olen tänu sellele palju põnevaid pakkumisi ka saanud, seega väga äge tunnustus."

Hea mänedžer on Seina sõnul inimene, kes oskab õngitseda artistilt välja õigeid mõtteid ja aidata neid teoks teha. Sein tõi heade mänedžeride hulgas välja näiteks Toomas Olljumi (Miljardid, Ewert and the Two Dragons) ja Karl Sirelpuu (Elephants From Neptune). "Noorematest tooks välja sellise tüübi nagu Karl Tamm, kes esindab Villemdrillemit ja Pluutot, ta on väga kihvt tüüp," ütles Sein.

Sein tõdes, et tegelikult ei ole artistil ilmtingimata mänedžeri vaja, eriti Eestis. "Kui oled ainult Eesti turul, tahad tuuritada ja paned aastas välja mõned lood, siis tegelikult pole seda vaja," rääkis ta. "Aga kui artistil tema põhiülesanne ehk loomingu kirjutamine jääb tahaplaanile ning ta peab hakkama esinemisasju ajama, lepinguid sõlmima, turundusplaani tegema ja tunneb, et ei saa üksi hakkama, siis on õige aeg võtta mänedžer."

Nublu ehk praegu ühe kõige mastaapsema eesti muusiku mänedžeriks sai Sein enda sõnul puhtjuhuslikult, kui muusikaüritust korraldades tol hetkel veel vähetuntud Nublu esinema kutsus. "Aga mida lähemale üritus jõudis, seda rohkem hakkasid inimesed Nublust rääkima ja meie rahvusvaheline peaesinejaks kutsutud artist ei saanud üldse tähelepanu," meenutas Sein. "Ürituse päeval oli saal rahvast täis ja inimesed laulsid ta sõnu kaasa. Siis saime aru, et seal midagi on. Alguses olime lihtsalt sõbrad ja hakkasime talle nõu andma, et mida ta võiks teha ja siis vaatasime ühel hetkel üksteisele otsa ja hakkasime koostööd tegema."

Tänaseks on Nublust saanud üks Eesti tahetumaid artiste, kelle puhul tuleb igapäevaselt pakkumistele ja soovidele ära öelda. "Vaatan päringud ära, hindame kriitiliselt, mida tasub teha ja mida mitte," selgitas Sein, öeldes, et põhiliselt ütlevad nad ära intervjuudele ja ka sünnipäevatervituse soovidele. "See on selline asi, mida tuleb päevas kolm kuni viis tükki."

Muusikatööstuses plaanitakse asju pikalt ette, kuid hetkel on see muidugi keerulisem. Suve hakul ollakse optimistlikud ning plaanis on nii mõndagi, kuid Seina sõnul on neil valmis mõeldud ka plaan B. Sügise osas on nad kõhklevamad. "Sügise algusesse on üks-kaks asja mõeldud, aga kõik on väga suure küsimärgiga ja midagi kindlat pole otsustatud," tõdes ta.