Galerii: Piip ja Tuut hakkavad uues lastesaates kirjandusministriteks

ETV2 toob sel teisipäeval ja kolmapäeval ekraanile koguperesaate "Lastekirjandusministeerium", kus tuntud klounipaar Piip ja Tuut kehastuvad lastekirjandusministeeriumi ministriteks.

Neil on oma kabinet Toompeal, mis meenutab veidi raamatukogu. Kahe peale on ka üks ministriportfell, mille sees on suur ja paks raamat väärtuslike salakoodidega. Nende abil leiavad Piip ja Tuut riiulist just õige raamatu, mida lugeda ja vaatajaile tutvustada. Igas raamatus on peidus ka üllatus, mis teeb lugemise põnevamaks ja avab ukse kirjaniku fantaasiamaailma.

Teisipäeval kohtuvad ministrid kirjanik Indrek Koffiga, kes on välja andnud lasteraamatu "Kui ma oleksin vanaisa". Kolmapäeval juhatavad salakoodid ministrid raamatuni "Taks ja dogi" ning kirjanik Kadri Hinrikuseni.

"Lastekirjandusministeerium" on ETV2 eetris teisipäeval (27.04) ja kolmapäeval (28.04) kell 18 ning hiljem vaadatav Lasteekraan.ee lehel.

Režissöör Kristo Veinberg, mängivad Haide Männamäe ja Toomas Tross.