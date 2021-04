Dirigent Taavi Esko kõndis ühe kuuga 1,6 miljonit sammu

Taavi Esko pole alati kirglik kõndija olnud, kuid kui praegu Kuusalu keskkoolis töötav õpetaja saadeti distantsõppe raames koju, tekkis ka uus hobi.

"Olime pikalt distantsõppel ja oli teadmine, et see läheb edasi ning peale selle, et kutsusime õpilasi liikuma, üritasime hoolitseda ka oma meeskonna eest ja lõime väljakutse ehk sammude lugemise võistluse," rääkis Kuusalu keskkooli direktor Kristi Tarik. "Võistluse võitis Taavi Esko, kes uskumatu numbri samme tegi. Me poleks elu sees uskunud, et keegi nii palju samme võiks teha."

Eskole oli noorem poeg aidanud telefoni sammulugemisrakenduse alla laadida ja nii tema teekond pooleteise miljoni sammuni algas. Alguses eesmärk siiski nii ambitsioonikas polnud, kuid jalutades kasvas motivatsioon.

"Kui oli 250 000 sammu, siis tekkis isu, et millal pool miljonit täis saan, aga siis tuli kolmveerand miljonit ja siis mõtlesin, et millal miljoni täis saan," meenutas Esko. "Siis sain täis miljoni. Alati jõudsin ikka vähemalt kell 12 öösel koju. Mulle meeldis ka õhtul hilja kõndida. Aga siis tekis uus eesmärk ja motivatsioon, et prooviks poolteist miljonit, et ju ikka hakkama saan. Ja sain sellegi!"

Praegu teeb Esko keskmiselt 50 000 sammu päevas. Ta tõdes, et ka head jalanõud on olulised. "Mul on väga head ja kallid inglise saapad, olen nad käinudväga mugavaks. Lõpu poole olen pannud jalga sportlikud jalanõud, mis andsid tiivad. Tegin kohe 5000 sammu rohkem," rääkis Esko.