Tõnis Milling sõidab üksi rattaga ümber maailma

Kuna mees reisib mööda maismaad, on ta optimistlik, et koroonapiirangute tõttu kuskil piiri taha ei jää. Rattur sõidab muuhulgas läbi riikidest nagu Poola, Bulgaaria, Gruusia, Iraan, Hiina, Tai, Indoneesia, Austraalia, Uus-Meremaa, USA ning sealt tagasi Hispaania kaudu tagasi Euroopasse.

Kogu teekond on umbes 34 000 kilomeetrit pikk ja mees loodab selle läbida ühe aastaga. "Kui numbrites võtta, siis on see sama, kui 180 korda sõita Tallinnast Tartusse," rääkis mees "Ringvaates".

Pikaks ja karmiks reisiks on ta hästi valmistunud. Põhiline on vastupidav ratas. "Tegemist on tugeva rattaga, mis on mõeldud pikkadeks vahemaadeks," selgitas Milling. "Siin on mõeldud, et ratas kannab kokku 180 kilo, minu varustus ja ratas kaalub 50 kilo." Ratta külge kinnitatavatesse kottidesse paigutab ta remondivahendid, ratta tagavaraosad, meditsiinitarvikud, riided, kaamera ning telgi, mida kutsus koduks.

Telkimisel loodab Milling kohalike inimeste lahkele meelele, kes lubaks tal oma maale telgi püsti panna. "Inimesed on väga heatahtlikud. Nii palju, kui ma olen lugenud maailmarändurite blogisid, siis antakse süüa kaasa ja kõike muud."

Aastaks end töölt ja muudest kohustustest vabaks võtta pole Millingu sõnul tänapäeval keeruline ja vajab vaid korraldamist. "Parem on see, kui saad oma eluunistuse ellu viia ja teised toetavad seda. See on kahtlemata minu eluunistus. Füüsiliselt ja vaimselt kindlasti on raske, aga see pagas, mille elamuste näol saan, on hoopis teine," rääkis Milling.

Milling alustab oma ümbermaailmareisiga 3. mail ning plaanib neti vahendusel inimesi oma seiklusega kursis hoida.