Timo Diener: Oscarite gala oli üllas läbikukkumine

"Ürituse kohta võib öelda, et see oli üllas läbikukkumine," ütles Diener. "Lihtsalt selle vormilise poole pealt oli alguses paljutõotav. Oli armas näha inimesi ühes ruumis koos, Zoomist ei olnud lõhnagi ja kõik muu tundus samuti, et hakkab toimima."

"Algus oli filmilik, kohe algues näidati tiitreid ja kaameratöö oli hea, aga siis läks natuke igavaks. Mida filmisõber tahab näha - klippe, ülistust kinole, ülistuslugusid filmidele klippidena. Aga see kõik oli ära jäänud," rääkis Diener.

Nõrkusena tõi Diener välja ka selle, et üritusel polnud saatejuhti. "See on ka teine asi, mille akadeemia lähiaastatel peab ära klattima... Peab olema õhtujuht, kes on nagu peoperemees."

Diener käis ka enne Oscareid "Ringvaates" ja proovis ennustada tähtsaimate kategooriate võitjaid, arvates õigesti täpselt pooled.

Timo Dieneri Oscarite ennustused

Õige võitja, "Nomaadimaa" ennustas Diener parima filmi kategoorias. "Selle filmi teeb heaks meisterlik lavastajatöö ja rollisooritus selle keskmes, aga ka tavainimese elu näitamine, elu kulgemine," kommenteeris Diener. "See on mõtisklev ja meditatiivne film, mis esitab selliseid huvitavaid eksistentsialistlikke küsimusi."

"Nomaadimaa" peaosatäitjat Francis McDormandit, kes pälvis rolli eest ka parima naispeaosatäitja tiitli, nimetas Diener loodusjõuks Ameerika filmitööstuses. "See on tema kolmas naispeaosa Oscar, millega ta läks mööda ekraanilegendist Meryl Streepist, sest Streepil on samuti kolm, aga üks on parima kõrvalosa kategoorias," segitas Diener. "Temast jääb ette vaid Katharine Hepburn, kellel kogunes neli Oscarit parima naispeaosa kategoorias. Neli oscarit on samas kokku ka McDormandil, sest parima filmi Oscar läheb ka produtsendile ja tema on üks "Nomaadimaa" produtsentidest."

Õhtu suurim üllatus oli see, et parima meespeaosa tiitel anti oodatud ja varalahkunud Chadwick Bosemani asemel Anthony Hopkinsile rolli eest filmis "Isa". "Tseremoonia lõpp ei ostunud nii võluvaks nagu kõik oleks arvanud. Sooviti, et selle võidu võtaks meie seast mullu agustis lahkunud Chadwick Boseman," ütles ta.

Kui tavaliselt lõpetatakse Oscarite õhtu parima filmi väljakuulutamisega, jäeti tänavu viimaseks hoopis parima meespeaosa kategooria. "Sellest oli ilmselt kavandatud austusavaldus lahkunud suurtalendile, aga juhtus hoopis see, et võitjaks osutus 83-aastane näitleja, kes oli oma kodumaal Walesis ja kes oli avalikult välja öelnud, et ta ei kavatse kohale minna ühtegi Oscari mulli, mis oli korralatud, sest võiduvõimalusi ta endale ei näinud."