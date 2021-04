Yasmyn: ma ei tahaks USA-s elada

Muusik Yasmyn elas lapsena USA-s oma vanematega ning on riiki külastanud ka hiljem, näiteks 2019. aastal, kui salvestas seal albumit. "Mulle meeldisid need inimesed, kellega hängisin, aga olen aru saanud et ma ei tahaks väga USA-s elada, ei Los Angeleses ega New Yorgis. See illusioon, et see on parim riik maailmas, tundub täielik vale, sest tegelikult on see täielik kolmanda maailma riik," rääkis Yasmyn Raadio 2 hommikuprogrammis.

Väiksena elas ta New Yorgis, kuid hiljem külastades nägi ta ka Los Angelest. "Los Angeleses peab sul olema auto, et seal elada, sul peab olema hästi palju raha ehk normaalne töökoht või vanemad, kes maksavad sulle. Seal on ka hästi palju kodutuid," rääkis Yasmyn glamuurse linna negatiivsetest külgedest ja lisas, et seal on palju ebavõrdsust.

Sellegipoolest oli kõige selle nägemine lauljatari sõnul huvitav ja äge. "Sõitsime vist isegi läbi selle kodukandi, kus kõik need kuulsad majad on," meenutas Yasmyn, kuidas ka Hollywood Hills'is uudistamas käidi.

Praegu on Yasmyn tegelenud uue albumi salvestamisega, mis peaks kuulajateni jõudma mai lõpus. Viimati avaldas lauljatar uuelt albumilt loo "I Had It Good", mis on tema sõnul tüüpiline lahkuminekulaul. "Ma ei ole selline artist, kes peab otseselt läbi minema millestki, et sellest kirjutada ja ma olen kogu aeg tahtnud break up song'i kirjutada, sest need on alati nii võimsad ja südamlikud," rääkis ta. "See on täpselt seline lahkuminekulaul, aga see on tugevama tagamõttega ehk empowering mõttega, kui lihtsalt see, et mul on nii halb olla ja ma olen nii kurb. Pigem on sõnum see, et sa võtsid minult midagi ära, ma tahan seda tagasi ja võtan selle tagasi, sest sa oled nõme."