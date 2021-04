Tanja Mihhailova-Saar: mu eluunistus on kaasa teha tõsises filmis

"Mu eluunistus on kaasa teha tõsises filmis ja tõsist rolli mängida. Ma salaja mõtlen – võib olla täiesti valesti –, aga ma tahaks õudselt proovida ja teha ühte draamarolli, aga seda siis kinos," rääkis Mihhailova-Saar R2 saates "Röster", lisades, et sel suvel teeb ta esimese draamarolli ühes teatrilavastuses "Eramaa".

"Meil alles praegu käivad lugemisproovid, aga kindel on see, et ma ei ole seal litrites, ma ei ole selline särav ja wohoo, nagu ma väga paljudes rollides olen üles astunud. Seal on mul väga teistsugune roll ja see mulle meeldib," sõnas ta.

Draamaroll mõnes filmis paeluks teda aga rohkemgi.

"Filmis absoluutselt ei saa mitte kuidagi valetada. See on lihtsalt huvitav ja ka endal oleks selline väljakutse, kas ma saan sellega hakkama ja endal oleks kindlasti ka väga huvitav," ütles Mihhailova-Saar.

Hiljuti sai temast ka Skyplusis saatejuht. Mihhailova-Saar tõdes, et raadiotöö meeldib talle väga, sest rääkimine on alati ta meelistegevuste alla kuulunud. Harjumist vajab aga kellast kellani tööl käimine.

"Ma esimest korda elus käin tööl, mis on teatud kellaajast teatud kellaajani. Minu töö on reeglina suhteliselt kaootilise graafikuga ja ma olen sellega nii harjunud," märkis ta.

Mihhailova-Saar lisas ka, et loodetavasti saab varsti taas lavale ja rohkem laulmisega tegeleda, sest elu ilma laulmiseta ei suudaks ta ette kujutada.