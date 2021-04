Galerii: "Osoon" on ornitoloogiaühingu 100. sünnipäeva puhul pühendatud lindudele

1. mail 1921. aastal kogunesid Tartu ülikooli aulasse linnuhuvilised, et arutada ornitoloogide ühenduse loomist. Mõtte algataja oli ülikooli rektor, arstiteadlane Heinrich Koppel. Asutajate hulka kuulusid zooloog ja looduskirjanik Johannes Piiper ja Eesti esimene kutseline ornitoloog Mihkel Härms.

Läbi ajaloo on Eesti ornitoloogiaühingu eesmärgiks olnud lindude uurimine, kaitsmine ja tutvustamine. Linnud on nii atraktiivne vaatlusobjekt, et pakuvad huvi väga erinevate elualade ja vanusegrupi inimestele. Eriti tore on teada, et sellest vaatlusest on kasu nii lindude uurimisel kui ka kaitsmisel.

"Osoon" on ETV eetris esmaspäeva õhtul kell 20.30.