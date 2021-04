Margus Tabor toob lavale lood Nõukogude armeest

Tabor rääkis, et läks sõjaväkke koos oma kursusekaaslase Eduard Salmistuga. Pool aastat said nad kogu aeg ninapidi koos olla, ent siis läksid nende teed lahku.

"Mina kadusin kuhugi Balkaši järve äärde Kasahstani kõrbe ja ma ei teadnud, kuhu sattus sõber Salmistu. Ma hakkasin talle kirjutama kirju, aga neid polnud kuhugi saata," rääkis Tabor saates "Hommik Anuga".

Ühel hetkel said nad ka teineteise aadressid teada ning kirjavahetus sai edukalt jätkuda. Kirju saatis Tabor aga ka oma lähedastele ja teistele kursakaaslastele. Ta tõdes, et koju saadetud kirjad olid pigem rahustavad, et lähedased liialt ei muretseks, kursakaaslastele saadetud kirjades viskas ta aga nalja ja keeras sõjaväes toimuvat üle võlli. Kõige ausamad ja filosoofilisemad olid aga just need kirjad, mida ta Salmistule saatis.

"Kui ma tulin sõjaväest tagasi, siis Salmistu ütles mulle, et kuule, mul on sulle üks kingitus – ma annan kõik sinu kirjad, mis sa oled kirjutanud, sulle tagasi, äkki läheb tarvis," meenutas Tabor.

Ta lisas, et sõjaväe ajal tekkinud kirjutamisharjumus on tal endiselt alles ja alates 1986. aastast on ta järjekindlalt päevikut pidanud.

"Kui ma millegi üle olen üldse õnnelik ja uhke, siis selle üle, et ma sain sealt päeviku pidamise ja kirja kirjutamise oskuse," märkis Tabor.

Muus osas oli sõjaväe aeg tema jaoks aga kui aja raiskamine.

"Aeg nagu seisis. Vaata, kui sa noore nagana lähedki nagu mehistuma sinna… noh minul see mehistumine pole eluaeg õnnestunud ja see ka nagu ei aidanud. See lihtsalt tundus nagu mõttetu kinnipidamise aeg," sõnas Tabor.