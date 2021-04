Martin Saaremägi: Eestis on boheemlust rohkem kui harjumust tööd teha

Wiiralti liige Martin Saaremägi on muusikavaldkonnas tööd teinud ka väljaspool Eestit ja kirjutanud koos lugusid ka mitmete Grammy võitjatega. Saaremägi nentis, et tööeetika on Eestis ja välismaal erinev.

"Seal ei ole mingeid hilinemisi, pigem on asjad varem valmis, pigem on iga asjaga natuke rohkem pingutatud ja tehtud erinevaid versioone. Ütleme niimoodi, et seda boheemlust on Eestis rohkem kui harjumust tööd teha," rääkis Saaremägi saates "Hommik Anuga".

Ta lisas, et tasemelt on Eesti muusikud nii laulmise kui ka laulukirjutamisoskuse poolest aga väga head ja võiksid vabalt välismaal laineid lüüa.

"Aga sa pead harjuma sellega, et see on sul üheksast viieni töö. Selleks, et saada oma kuupalka kätte, sa pead seda tegema 40 tundi nädalas," märkis Saaremägi.

Wiiralt saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Juttu tuli ka Wiiralti enda loomingust – bändiliikmete sõnul on pandeemiaaeg olnud nende jaoks väga viljakas ning nii palju lugusid polegi nad varem lühikese aja jooksul kirjutanud. Bänd on tegutsenud veidi alla kahe aasta ning selle aja jooksul on nad välja andnud kaks albumit, ent materjali on tegelikult kolme albumi jagu juba ootelgi.

Oma teise albumi andis Wiiralt välja vähiravifondi Kingitud Elu toetuseks.

"Kogu albumi teema on vähist. See räägib ühe loo algusest lõpuni – inimene tunneb, et tal on midagi viga, aga ta ei saa päris täpselt aru, mis see on ja kuni siis selle kurva lõpuni ja sealt edasi natuke veel," rääkis Saaremägi.

Bändiliikmed tõdesid, et neist igaüks on selle teemaga lähemalt või kaugemalt kokku puutunud.

"Minu vanaema läks selle haigusega ehk see on teema, mis puudutab," sõnas Marta Arula.

Bänd esitas saates uuelt albumilt ka loo "Tähed":