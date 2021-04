Christopher Nolan Netflixiga originaalsisu tootmisel koostööd teha ei soovi

Netflixi originaalsisu juht Scott Stuberilt küsiti intervjuus, kas vaatamata sellele, et Netflix on tänavu Oscaritel enim nominatsioone pälvinud stuudio, on endiselt neid, kes Netflixiga koostööd teha ei taha, vahendab NME.

"Globaalse turustamise aspekt on endiselt see, mis osasid tagasi hoiab. Chris Nolan ja ma oleme sel teemal veidi rääkinud ja filmi globaalne levitamine on miski, mida ta väga oluliseks peab. Kui me seda aga lubada ei saa, on see tema jaoks probleem," sõnas Stuber.

Netflix on varasemalt mõned oma filmid (näiteks "Marriage Story" ja "Irishman") enne voogedastusseminekut ka kinodesse lubanud, ent see on puudutanud vaid USA kinoturgu, mitte ülemaailmset. Näiteks Prantsusmaal on reegel, et kinos olnud filme ei või enne kolme aasta möödumist Netflixis näidata.

Ka aasta algul näitas Nolan voogedastusplatvormide suhtes üles vastumeelsust, kui leidis, et HBO Maxi otsus näidata eelmise aasta filme samal ajal nii kinodes kui ka voogedastusplatvormil, polnud mõistlik. Ka vihjati, et Nolan seetõttu enam edaspidi HBO Maxiga koostööd teha ei soovi.

Samas tõdes Stuber, et on ka mitmeid tuntud režissööre, kes hea meelega voogedastusplatvormiga koostööd teevad: Martin Scorsese, Spike Lee, Noah Baumbach ja David Fincher.

"Me kõik tahame, et meid tunnustataks kui oma ala parimaid. Kui ma selles ametis alustasin, ei olnud meid kordagi isegi mitte nomineeritud. Koostööde sõlmimine on suur saavutus ja nii teavad ka Netflixi kasutajad, et me püüdleme alati just kõige parema poole," lisas Stuber.