Selgusid Kuldvaarikate võitjad, enim auhindu kogus Sia film

"Music" pälvis Kuldvaarika kolmes kategoorias – halvim naisnäitleja, halvim naiskõrvalosa ja halvim režissöör, kirjutab BBC.

Tegemist on lauljatari Sia filmiga, mis jutustab narkodiilerist, kellest saab oma autistist õe hooldaja. Filmile heideti ette, et see on tundetu ja halvasti välja kukkunud muusikal.

Kuigi enim Kuldvaarika nominatsioone kogusid tänavu filmid "365 Days" ja "Dolittle", siis tegelikult pälvisid mõlemad filmid vaid ühe auhinna. "365 Days" pärjati halvima stsenaariumi tiitliga ning "Dolittle" hinnati halvimaks uusversiooniks.

Halvim film

"Absolute Proof"

"365 Days"

"Dolittle"

"Fantasy Island"

"Music"

Halvim meesnäitleja

Mike Lindell (The "My Pillow" Guy) – "Absolute Proof"

Robert Downey, Jr. – "Dolittle"

Michele Morrone – "365 Days"

Adam Sandler – "Hubie Halloween"

David Spade – "The Wrong Missy"

Halvim naisnäitleja

Kate Hudson – "Music"

Anne Hathaway – "The Last Thing He Wanted and Roald Dahl's The Witches"

Katie Holmes – "Brahms: The Boy II and The Secret: Dare to Dream"

Lauren Lapkus – "The Wrong Missy"

Anna-Maria Sieklucka – "365 Days"

Halvim naiskõrvalosa

Maddie Ziegler – "Music"

Glenn Close – "Hillbilly Elegy"

Lucy Hale – "Fantasy Island"

Maggie Q – "Fantasy Island"

Kristen Wiig – "Wonder Woman 1984"

Halvim meeskõrvalosa

Rudy Giuliani – "Borat Subsequent Moviefilm"

Chevy Chase – "The Very Excellent Mr. Dundee"

Shia LaBeouf – "The Tax Collector"

Arnold Schwarzenegger – "Iron Mask"

Bruce Willis – "Breach, Hard Kill and Survive the Night"

Halvim ekraanipartnerlus

Rudy Giuliani ja ta püksilukk – "Borat Subsequent Moviefilm"

Robert Downey Jr. ja ta Walesi aktsent – "Dolittle"

Harrison Ford ja CGI koer – "Call of the Wild"

Lauren Lapkus ja David Spade – "The Wrong Missy"

Adam Sandler ja ta ullikese hääl – "Hubie Halloween"

Halvim režissöör

Sia – "Music"

Charles Band – Kõik kolm "Barbie & Kendra" filmi

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – "365 Days"

Stephen Gaghan – "Dolittle"

Ron Howard – "Hillbilly Elegy"

Halvim stsenaarium

"365 Days"

"Barbie & Kendra"

"Dolittle"

"Fantasy Island"

"Hillbilly Elegy"

Halvim uusversioon või järg

"Dolittle"

"365 Days"

"Fantasy Island"

"Hubie Halloween"

"Wonder Woman 1984"