Jalmar Vabarna: Eesti mehed ei julge teha kitarrisoolot nii, et nad samal ajal ei lõõrita

Oma esimese sooloplaadi avaldas Vabarna juba viis aastat tagasi ning käis selle raames ka esitlustuuril. Üks mees ütles talle kontserdijärgselt, et nii tore oli lõpuks kuulata muusikat, mille ajal sai ka omi mõtteid mõelda, mitte ei pidanud kuulma, kuidas keegi pidevalt hello või what love is ütleb. Tänu sellele kommentaarile sai Vabarna aru, et ta teeb õiget asja ja see innustas teda ka teist albumit välja andma.

"Ikkagi ma võiks öelda, et ma olen mingis mõttes soolokitarrimängu pioneer. Mina tegin esimese metallkeeltega sooloplaadi üldse – on olemas muidugi klassikalisi nailonkeeltega –, siis Paul Neitsov tegi kohe teise ja nüüd on viis aastat tükk tühja maad, nii et ma tegin nüüd kolmanda. Eestis on selline olukord, kus mehed ei julge võtta üksi kidrat ja soolot tõmmata niimoodi, et nad ei lõõritaks," rääkis Vabarna.

Ühe loo juures teeb kaasa ka Vabarna kolmeaastane poeg, kes isa kitarrimängu taustal enda lemmikuid lastelaule laulab.

Jalmar Vabarna saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Muusika kõrval on Vabarnal aga ka mitmeid teisi huvisid ning hiljuti said nii temast kui ka ta abikaasa Sandra Vabarnast arengutreenerid. Arengutreenerid inspireerivad teisi endaga tegelema ja eluga paremini toime tulema.

"Meil on alati võimalus veel edasi minna. Meil on alati võimalus saada paremaks vanemaks, paremaks saatejuhiks. Meil on alati võimalus saada paremaks ja meil on tihtipeale elus ikka see tee, kus me jõuame mingis mõttes tupikusse – on need mingid suhted, on need rahulolematus, et saan liiga vähe palka ja ei julge seda juurde küsida. Need on sellised väiksed asjad," rääkis Vabarna, milliste probleemidega arengutreenerid tegelevad.

