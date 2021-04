Tabasalu poisid panid taskuraha teenimiseks püsti oma lillekastide töökoja

Üks poistest, Heldor Silling selgitas "Ringvaates", et idee tekkis sellest, et nad nägid internetis müügil termopuidujääke. "Kui me esimese laari kätte saime, tekkiski mõte, et võiks neist teha lillekaste või midagi huvitavat."

Tema vend Ove Silling oli valmis vennaga kohe kampa lööma. "Ma tahtsin ühte mängu osta ja mõtlesin, et ehitan ka."

Kui Ove tahtis "Minecrafti" mängu, siis Heldor tahtis mopeedilube. "Äkki saab natuke mopeedi jaoks ka."

Heldoril on nüüdseks mopeedilubade taotlemiseks raha juba koos, mopeedi enda jaoks on ta kogunud umbes sada eurot. Mopeedi on tal vaja selleks, et 20 km kaugusel asuvast koolist varem ja kiiremini koju saada, kuivõrd koolibussi väljumisaeg jääb tema jaoks liiga hiliseks.

Lillekastide puhul on kõige keerulisem pealmiste osade paigutamine, et need täpselt joondu saada. Ahju ühtegi esimest katsetust ei lainud, kinnitas Heldor. "Neid tuli korrigeerida, aga muidu tuleb üsna hästi välja."

Kõike seda, kuidas neid lillekaste üldse teha, on nad õppinud vanemate kõrvalt. Ühe kasti jaoks kulub umbes 20 minutit ja praeguseks on poisid paari nädalaga teinud 50 kasti ja kinnitasid, et nõudlus on suurem kui nad jõuavad teha. Tööd on teinud nad iga päeva paar tundi. "Vahepeal ikka puhkame ka," lisas Heldor.