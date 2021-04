Tartu restoran pani käima oma kojuveo, kuid Bolti-Woltiga võistelda ei jõua

"Esimesest päevast alates hakkasime mõtlema, et kuidas nüüd säilitame oma kõige suurema väärtuse selles restoranis. Me mõtlesime välja, et kokad teevad oma tööd edasi ja teenindajad on kullerid. Hakkasime ise toitu laiali viima. Me ei ole inimestel ka palkasid vähendanud," rääkis Kolm Tilli eestvedaja Mikk Valtna.

"Kolme ja poole kuuga oleme umbes 5700 sõitu teinud, mis on päris korralik number."

Selle eest, mis muidu läheks kullerfirmadele komisjonitasuks, saab Kolm Tilli tellimusi laiali vedada. Toidukohad, kes ise niimoodi kojuvedu pakuvad, on siiski vähemuses ja kindlaks võidumeheks selles viirusekriisis on just needsamad kullerfirmad, kes toiduveole spetsialiseerunudki. Nii Bolti kui ka Wolti tellimused on viimase aastaga hüppeliselt kasvanud. Aga kui palju täpsemalt, nad ütlema ei soostu.

Ka ise tellimusi laiali viiv Kolm Tilli on endiselt Bolti ja Wolti klient, makstes mõlemale platvormile komisjonitasu. See on kallis, aga aitab siiski elus püsida.

"Suurte kullerfirmadega on tegelikkuses natuke raske võistelda. Inimene on väga Wolti-keskne Eestis. Nende süsteem on niimoodi üles ehitatud ja nad on sinna nii palju investeerinud, et see oleks tõesti mugav," tõdes Valtna.

Tema sõnul on need asjad, mida nad tunnevad, et peavad kriisi ajal siiski kaasa tegema. Kuigi töö on inimestel säilinud, siis Valtna sõnul nad kasumit väga ei teeni. "Aga tööd on."

Kullerfirmadele läheb 20--30 protsenti tellimuse hinnast. Näiteks, kui kliendi jaoks on rakendusest tellimise summa 12 eurot ja 2 eurot sellest maksab klient kullerile, siis ülejäänud 10 eurost 2,5 saab kullerfirma. Restoranile jätab see toidu eest kätte 7.50, milles on nii toidu enda hind, tööjõukulud kui ka ühekordse pakendi maksumus. Sellegipoolest on see paljudele toidukohtadele sisuliselt ainus viis üldse elus püsida.