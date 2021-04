Prints Louis' sünnipäeva puhul avaldati pilt tema esimesest lasteaiapäevast

Hertsoginna Catherine tegi pildi sel kolmapäeval vahetult enne seda, kui prints Louis esimest korda Willcocksi lasteaeda läks. Samas lasteaias käis ka printsi õde printsess Charlotte, kirjutab BBC.

William ja Kate sõnasid, et neil on hea meel pilti avalikkusega jagada. Pildil on viisakalt riietatud Louis rõõmsa näoga jalgrattal istudes valmis lasteaeda minema.

Sel reedel kolmeaastaseks saanud prints Louis on troonijärjekorras viies.