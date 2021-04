Raul Ojamaa ja Noëp avaldasid teise ühise singli

Veebruaris oma soolokarjääri alustanud Raul Ojamaal ilmus sel reedel koostöös Noëpiga teine singel "Place Beyond the Pines", millele valmis ka Lõuna-Eesti looduses filmitud muusikavideo.

""Place Beyond the Pines" on varahommikuni kestnud reivi lugu, suvepeod ja festivalid nagu näiteks I Land Sound. Mulle kõlab see nagu karge suvehommik, mida toonivad jahe ja värske õhk," rääkis Ojamaa.

Noep lisas, et teadis juba esimest bassinooti kuuldes, et tahab selle loo juures kaasa teha.

"Mul tekkis peas üks lugu, mida hakkasin ka lüürikas jutustama. Miskipärast tuli mulle pähe filmi pealkiri "Place Beyond the Pines". Googeldades leidsin pealkirjale kaks tähendust. Esiteks on see viide linnale USA-s. Teiseks on miskit põnevamat – koht, kust leiad oma deemonid, saatuse või mõlemad. See viimane sobis ootamatult hästi juba olemasoleva idee tuumaks ja kokkusiduvaks lauseks. Arvad, et oled, kas üksi või kellegagi koos, oma saatuse leidnud, kuid see ei pruugigi nii olla," märkis muusik.

Muusikavideos on kasutatud eelmisel aastal Priidu Saarti filmitud Lõuna-Eesti loodusmaterjali, mille on oma käe järgi vorminud ShardFX meeskond.

"Olen ise siit pärit ning minu koht mändide all on just Võrumaal. Lõuna-Eesti vapustavalt ilus loodus ei ole kunagi liiga palju tähelepanu saanud," sõnas Ojamaa.

Tegemist on teise looga kolmeosalisest triloogiast. "Place Beyond the Pines" ilmus plaadifirma Smuuv Recordsi alt, mis tegutseb Baltikumis partnerluses Warner Musicuga.