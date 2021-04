Coldplay ootab fännidelt "Viva La Vida" lauluvideoid

Coldplay postitas Twitterisse, et fännid teeksid lauluvideode saatmisega neile teene, kirjutab NME.

"See on millegi erilise jaoks, nii et ärge end tagasi hoidke," seisis postituses.

Kuigi bänd jättis saladuseks, mis eesmärgil nad videoid vajavad, spekuleerivad fännid, kas ehk võib see olla seotud Coldplay esinemisega virtuaalsel Glastonbury festivalil.

Coldplay lisas postitusse ka video, millest on näha ja kuulda, mis osa laulust fännid kaasa laulma peavad. Video tuleb seejärel laadida Youtube'i ja esitada antud video link aadressil https://coldplay.com/viva.

Hello everyone. I need to ask a favour. Please film yourself singing along to the "woah-oh-ohs" at the end of Viva La Vida (clip below), then upload to YouTube and submit the link at https://t.co/N7AFlauyUF. It's for something special so don't hold back ⚡️⚡️ PH pic.twitter.com/qv3x3ckstq