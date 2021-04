Briti muusik Fink tutvustab järgmisel aastal Tallinnas uut albumit

Briti laulukirjutaja ja muusik Fink ehk Fin Greenall annab järgmise aasta 21. mail Euroopa turnee raames kontserdi Tallinna Kultuurikatlas. Turnee keskmes olev album "IIUII (It Isn't Until It Is)" võtab kokku Finki loomingu aastatest 2006–2016.