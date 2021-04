Pärnumaal ajab 10-aastane tüdruk sõnnikuäri

Omapärase äriga on Emmaliisa tegelenud juba üle aasta. "Tahtsin midagi müüa ja mõtlesin erinevaid asju välja. Küsisin isalt ja ta pakkus selle idee, ma olin nõus ja siis hakkasime müüma," rääkis tüdruk.

"Kui sildid sai tee äärde pandud, siis läks lahti kohe ning sõnnikukotid läksid nagu soe sai," rääkis Emmaliisa ema Kaie Seger.

Isa Orma Mäesalu on tütrele abiks ja naljatles, et seni talle veel palka pole makstud. "Isa on odav tööjõud, hoiab kotti ja tõstab labidat," muigas mees.

"Sõnnik on seisnud kaks aastat hunnikus, kopaga tõstan seda aeg-ajalt ja siis tekib mõnus kõdu," selgitas mees, kuidas sõnniku tegemine täpselt käib.

Praeguseks on ka Emmaliisa kopaga töötamise ära õppinud ning oskab juba sedagi ise teha.

Isa Orma sõnul on sõnnikuhunnikud alati pere laste meelismängupaigaks. Muidugi meeldivad neile ka ponid ise. "Annan neile süüa ja juua, vahepeal ratsutan ka ühe musta poniga ja kammin neid," rääkis Emmaliisa.