Kirsti Timmer: ma ei ole elus kellegagi selliseid hullusi teinud nagu Leaga

Naised kohtusid aastal 1998. "Elmar (Lea toonane partner ja ansambli Terminaator liige - toim.) tõi ta meie seltsonda. Kohtusime Terminaatori backstage's, see oli kitsas ruum ja ta ei rääkinud mitte ühtegi sõna. Jaagup (Kreem - toim.) ütles, et Elmari uus pruut laulab hästi, aga rääkida ei oska. Aga mingist asjast läks meil jutuks ja nii said meist sõbrannad," rääkis Kirsti Timmer "Ringvaates".

20 aastat olid nad lahutamatud sõbrannad, kes tegid koos palju.

"Meie kõige ägedam ja hullumeelsem reis oli Euroopa tuur. Me sõitsime Monacosse, Blackydega olime suure kaatriga ja nädal aega sõitsime mööda Vahemerd. Ei kannata rääkida, mis meil seal toimus," naeris Timmer. "Aga reisinud oleme ka lastega koos ja ka omavahel reisinud, aga Blackyde aeg meil oli nii äge. See just, et selline sõpruskond oli. Ma võin öelda, et ma ei ole elus kellegagi selliseid hullusi teinud nagu Leaga."

Kui Leal aastaid tagasi esimest korda vähk diagnoositi, oli Timmer talle terve aja toeks. Ta tõdes, et haigus muutis lead. "Elasin haiguse temaga koos läbi. Oli aeh, kui olime Skypes ühenduses 24/7 ning ma mäletan, et ma ei maganud üldse siis," meenutas Timmer. "See muutis hästi palju. Natuke muutis ka seda, et peale seda mingil perioodil oli mul raskem temaga suhelda. Ma natuke ei mõistnud teda. Ma ei mõistnud hukka, aga pidin talle ütlema, et palun tõlgi, sest ma ei saanud kõigest enam aru. See oli mõistetav, kui elad selle üle noore inimesena. Nägin, et ta oli väga vapper."