"Ringvaate" stuudios taaslavastati legendaarne foto Siim Kallasest ja Feliks Unduskist

Originaalpilt Kallasest ja Unduskist on tehtud Eesti Pangas pressikonverentsil, kus esimest korda avalikkusele toonast uut eesti krooni esitleti. "Need pildil ei ole päris rahad, need on kavandid. Pärisrahad tulid alles mais aastal 1992," rääkis Siim Kallas "Ringvaates". "Aga see siin on moment, kui kavandid olid valmis ja otsustasime avalikkusele neid näidata."

Feliks Undusk oli tol ajal ETV saatejuht. "Ma tegin majandussaateid tol ajal. Saade oli "Majandustoimetus", kus Mart Siimaniga vaheldumisi tegime," rääkis Undusk. "Raha on üks osa majandusest, nii et ilmselt meid kutsuti Eesti Panka mingit lugu tegema ja siis fotograaf oli kaasas ja nii see läks."

Kallas lisas, et tegelikult olid mehed omavahel juba ammused tuttavad.

Huvitava faktina rääkis Kallas ka faktist, et algselt olid kõik viiekroonisest väiksemad rahatähed tehtud teise firma poolt. "Läbirääkimised enne mind jõudsid kuidagi sinna, et Ameerika firmaga, kes tegi ühe- ja kahekroonised, koostöö ei sujunud ja otsustasime kiiresti ühe inglise firma kasuks, aga et mitte tekitada suurt skandaali, kuna tegemist oli ameeriklastega, siis tegime nii ,et kuni viiekroonisest ülespoole oli Thomas de la Rue trükikojast, mis oli maailma parim, ning ühe- ja kahekroonised olid Ameerika omad."