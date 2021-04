Valgamaal asuvas talus askeldavad 79 kitsetalle

"Neil on kaelapaelad kaelas ja kui kitsetall sünnib, siis sinna läheb kirja ema number, sugu ja mitmes tall on. Aga no meie kaks tütart, nelja-aastane Anna ja kolmeaastane Kirke panevad neile kogu aeg nimesid, aga minu meelst on siin aedikus juba 20 Lillit ja 20 Roosit," rääkis talu peremees Mart Kase "Terevisioonis".

Ta lisas, et paljud kitsed poegisid õues ning 79 kitsetallest on vaid kaks sellised, keda lutipudelist toita tuleb.

"Üks, kes mul süles ka on, on Mona poeg. Mona otsustas, et ta annab ainult tütrele süüa ja kui selline otsus vastu võetakse, tuleb selleks valmis olla. Aga 79-st ainult kaks ja neist üks tegelikult natuke saab ka süüa, nii et see on päris hea protsent," rääkis Kase.

Kitsed ootavad juba ka soojemaid ilmasid, et nad saaksid karjamaale kepsutama minna. Praegused jahedad ilmad tähendavad aga, et karjamaale pääsemisega peab veel natuke kannatama.

Väikeseid loomalapsi on Kalde talus aga sel kevadel veelgi, sest hiljuti sai kutsikad ka talus elav koer.