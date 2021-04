Pärast nelja-aastast pausi linastub Netflixis sarja "Master of None" kolmas hooaeg

Selle aasta mais jõuab Netflixi kasutajateni sarja "Master of None" kolmas hooaeg. Viimati ilmus sarja uus osa ligi neli aastat tagasi.

Sarja uue hooaja täpset linastuskuupäeva ei avalikustatud. Samuti jäeti saladuseks, mis uues hooajas juhtuma hakkab, kirjutab Consequence.

Teada on aga, et võtted toimusid Londonis ning peaosatäitja Aziz Ansariga liitub ekraanil näitleja Naomi Ackie, kes Ansari tegelaskuju tähelepanu köidab.

Kuigi sarja teine hooaeg oli väga edukas, otsustas Ansari seejärel sarjaga pausi teha.

"Minust peab enne kolmanda hooaja kirjutamist saama teistsugune mees. Mul ei ole enam midagi uut öelda noore vallalise mehe kohta, kes New Yorgis elab ja kogu aeg väljas söömas käib" ütles Ansari toona, lisades, et uue hooaja kirjutamiseks on tal vaja inspiratsioonipuhangut.

2018. aastal süüdistas üks anonüümne naine Ansarit seksuaalses ahistamises, märkides, et Ansari oli agressiivne ja ei saanud aru, mil naine end ebamugavalt tundis. Seepeale Ansari vabandas, öeldes, et ta ei saanud tõesti aru, et midagi oleks valesti olnud, ent tunneb piinlikkust, et teine inimene end tema tõttu halvasti pidi tundma.

2019. aastal innustas Netflix Ansarit sarjaga jätkama, ent Ansari otsustas siis hoopis teiste projektidega tegeleda.