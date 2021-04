Jupiter on aastaga kasvanud vaadatuimaks kodumaiseks veebikanaliks

2021. aasta alguses läbi viidud Dentsu Eesti tarbijauuringust selgub, et veebikanalit Jupiter.err.ee vaatab Eestis igas kuus ligi 110 000 inimest. Aastaga on Jupiter.err.ee kasvanud populaarseimaks kodumaiseks veebikanaliks edestades juba varem turul olnud online-platvorme nagu TV3 Play ja Kanal 2 VeebiTV. Uuringu kohaselt on populaarseim voogedastus-keskkond Netflix.



"Hea meel on näha, et Jupiteri on üles leidnud nii noored kui ka vanemad inimesed," rõõmustas Jupiter.err.ee peatoimetaja Toomas Luhats ja lisas, et uute võimaluste tutvustamine oli veebikanali üks eesmärkidest. Dentsu tarbijauuringu kohaselt on Jupiter.err.ee vaadatuim veebikanal üle 40-aastaste vaatajate seas edestades seejuures ka Netflixi. "Oleme aastaga voogaedastuse eestlastele lähemale toonud, teinud selle tuttavaks paljudele," usub Luhats.



Online-platvormid ei ole Eestis veel sama palju kanda kinnitanud kui mujal Euroopas. Kui Eestis kasutatakse kuus keskmiselt 1,5 erinevat platvormi, siis Soomes on see arv vastavalt 2,6; Rootsis 3,2 ja UK-s 4.



Viimase aasta jooksul on 68% inimestest Eestis kasutanud mõnda online-platvormi TV sisu vaatamiseks. Tarbijauuringust selgub seegi, et 20% telesaadete, sarjade ja filmide vaatamisele kulutatud ajast toimub Eestis online-platvormi vahendusel. Seejuures on eestlased märksa aktiivsemad veebivaatajad kui mitte-eestlased.



Allikas: Dentsu Eesti tarbijauuring 2021, Dentsu International tarbijauuring (Consumer Connection System CCS)