Gameboy Tetris: koostöölugude pakkumisi ma väga enam vastu ei võta

"Ma tegin neid eelmine ja üle-eelmine aasta juba nii palju," märkis Gameboy Tetris R2 "Hommikus!", et featuring lugudest on isu mõneks ajaks täis saanud.

Kui aga pakkumine siiski väga ahvatlev on, on ei ütlemine raskem.

"Soome artistid, seal kõige suuremad kalad nüüd pakkusid ja selle ma arvan, et võtan vastu," tunnistas Botšarov.

Ta lisas, et ongi end viimasel ajal muusika kirjutamisele pühendunud ja veedab palju aega stuudios uut muusikat tehes.

"Ma üritan teha niimoodi, et ma saaksin teha rohkem varuks, et ma saaks pärast valida," seletas muusik ja lisas, et plaadifirmaga tehtud lepingu kohaselt peab ta iga kaheksa kuu tagant ühe loo ja video välja andma, ent ta ise usub, et tal on jaksu rohkemaks.

Suvel ootab teda ees aga tihe kontsertide periood.

"Ma ei julge seda numrbit öelda, aga see on ikkagi rets. Ma katsun muud rohkem mitte teha, ainult kontserdid," sõnas Botšarov.