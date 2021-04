Hulu toob ekraanile "Kuidas ma kohtasin teie ema" kõrvalsarja, peaosas Hilary Duff

Kõrvalsarja tegevus algab kuskil lähitulevikus, kus Sophie (Duff) räägib pojale loo, kuidas ta kohtas tema isa. Tema lugu viib sarja tegevuse tagasi 2021. aastasse, kui Sophie ja tema lähemad sõbrad seisavad silmitsi küsimustega, kes nad on, mida nad elult tahavad ja kuidas leida armastust kohtingurakenduste ja piiramate valikute ajastul. Pole teada, kas ja kuidas on sari seotud originaaliga "Kuidas ma kohtasin teie ema", vahendab Variety.

Uue sarja stsenaristide ja tegevprodutsentidena asuvad tööle Isaac Aptaker ja Elizabeth Berger, kes on varem töötanud sarjadega, nagu "This Is Us" ja "Love, Victor". Tegevprodutsentidena asuvad sarja juures tööle ka "Kuidas ma kohtasin teie ema" loojad Carter Bays ja Craig Thomas. Produtsendi kohale asub ka Duff ise koos kaasprodutsendi Adam Londyga. Kõrvalsarja toodab teleproduktsioonifirma 20th Television, mis tootis ka originaalsarja.

"Mul on karjääri jooksul olnud uskumatult õnn mängida imelisi tegelasi ja ootan põnevusega Sophie rolli võtmist," rääkis Duff. "Ma olen sarja "Kuidas ma kohtasin teie ema" suur fänn ja mul au ja isegi kerge närv sees, et Carter ja Craig usaldavad oma lapsukese kõrvalsarja just mulle," tunnistas Duff.

See pole esimene katse tuua ekraanile sarja "Kuidas ma kohtasin teie ema" jätkusari. CBS tellis 2013. aastal pilootepisoodi sarjale "Kuidas ma kohtasin teie papsi", kus mängis peaosas Greta Gerwig ja jutustaja rollis astus üles Meg Ryan. Projekt lõpuks töösse ei läinud.

"Kuidas ma kohtasin teie ema" oli telekanali CBS eetris üheksa hooaega aastatel 2005–2014. Sarjas astusid üles Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ja Alyson Hannigan.