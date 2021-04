Renars Kaupers: pandeemia ajal olen palju õppinud 3. klassis

Kaupers tunnistas, et armastab käia jalutamas ja teha sporti ning ostis ka hiljuti omale poksikoti ning mängib koduõues ka korv- ja jalgpalli.

"Kui tegelikult küsida, mida ma pandeemia ajal tegin, siis ma õppisin päris palju 3. klassis. Arons (Kaupersi poeg) käib 3. klassis ja peamiselt toimub kaugõpe. Minul ja mu naisel kulus päris palju aega. Jagamine on raske."

Kaupers tunnistas, et põdes ise koroonaviirust eelmise aasta lõpus ja seda väga leebes vormis, paar päeva kestnud palavikuga. "Ma ei kaotanud oma lõhna- ega maitsetaju."

Kuigi Brainstorm on enam kui aasta lavalt eemal olnud, tõdes Kaupers, et kõigega on võimalik ära harjuda. "Alguses olin päris õnnelik, et on puhkus. Kauaoodatud puhkus, et oleks vabadust, ei peaks kogu aeg kuhugi reisima ja lendama," kirjeldas ta.

"Aga mingil hetkel hakkad ringi vaatama, et mis toimub, sest tore oleks midagi teha ja kontsert korraldada." Pandeemia ajal tegi Brainstorm tema sõnul külllaltki palju Instagrami live-esinemisi.

"Siis hakkas meie trummar Kaspars uusi lugusid kirjutama ja saatis neid meile kuulata ja ootas kommentaare, kuidas tundub. Me ütlesime, et päris hea kraam. See on huvitav, sest Kaspars polnud enne seda midagi kirjutanud. Aga tema hakkas ise niite tõmbama ja soovitas uut albumit ette valmistada."

Seda nad on ka teinud ja Kaupersi sõnul pole nad pikast pausist olenemata oma esinemisoskust kaotanud.

"Artistidele ja muusikutele on esinemine ja laval olemine oma asja tegemine. Nüüd me ei saa seda teha ja tekib tunne, et kuigi on pandeemia ja raskused, siis paljud asjad siiski jätkuvad," tõdes ta.

"Mõned poed on lahti, midagi tehakse distantsilt, aga see siiski toimub." Samas tõdes ta, et kui inimene ei saa pikka aega teha nn oma asja, siis tuleb peale paras melanhoolia. "Aga ma olen optimist ja näen tunneli lõpus valgust. Ma ei tea, kui pikk tunnel on, aga valgus paistab."