Sandra Jõgeva raamatust "Seksi kummaline ajalugu": see on natuke kui kirja pandud stand-up

Kunstnik Sandra Jõgeva luges läbi Kate Fosteri raamatu "Seksi kummaline ajalugu" ja tõdes "Ringvaates", et see on kerge lugemine, mis on kirja pandud natuke kui stand-up.

Jõgeva märkis, et ei oska seda pidada heaks raamatuks, aga see on kindlasti väga laiale publikule mõeldud populaarteaduslik raamat intrigeerival teemal, mida on väga kerge lugeda.

Ta tunnistas, et üllatusi selles raamatus kindlasti oli, aga kui oled näinud filme ja lugenud raamatuid, siis paljud teemad on juba tuttavad. Üks üllatavaid fakte puudutaski tema sõnu prostitutsiooni ajalugu.

"Näiteks ma ei teadnud, et prostituudid 90ndatel jätsid Londoni telefoniputkadesse oma n-ö hoorakaarte -- väikesed graafilisi teoseid, kus oli väike tekst ja soovitus helistada, joonistatud pilt ning mis oli võimalikult odavalt toodetud. Neid hakati koguma ja mingeid 90ndate aastate hoorakaarte loetakse isegi muuseumieksponaatideks."

Samuti räägib autor 18. sajandi nn Michelini giidist prostituutidele (Harris's List of Covent Garden Ladies. "Seda andis välja kataloogina üks kuulus Londoni kupeldaja, kes koostas ühe tolleaegse luuletajaga väga poeetilise kirjelduse iga Londoni prostituudi kohta."

Kuigi raamatu autor on naine, siis Jõgeva seda feministlikuks ei pea. "See on lihtsalt hästi kaasaegne. Ta raamatu alguses oma kaasaegset lugejat ka hoiatab, et selles raamatus on ainult kaks sugu, sest kuni praeguse hetkeni enamus inimesi, kes on elanud enne meid, olid veendunud, et inimesed jaotuvad meesteks ja naisteks."

Seksile viitab autor kui üsna kontrollitud ja ühiskonna poolt reguleeritud alale, märkis ta.

"Mulle jääb kogu sellest raamatust mulje, et see on natuke kui kirja pandud stand-up. Mõned naljad on puhtalt ingliskeelsed naljad. Sa tunned nad ära. Need ongi sageli stand-up-koomiku naljad, väiksed naljad, mis ta kuhugi puändina paneb."

Raamatut soovitab ta kõigile, kes tahavad üheaegselt end harida ja lugeda midagi kerget.