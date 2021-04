"Üksinda kodus" uusversiooni tegemisega on jõutud lõpusirgele

Voogedastusplatvormile Disney+ jõuab varsti jõulufilmi "Üksinda kodus" uusversioon, sest filmivõtted on juba lõppenud ning ka järeltöötlus on peaaegu tehtud.

Filmis kaasa tegeva näitleja Kenan Thompsoni sõnul venis filmi võtteperiood koroonapandeemia tõttu üsna pikaks, vahendab NME.

"Me alustasime Kanadas, aga siis pandi võtted pandeemia tõttu pausile, nii et kogu see protsess on olnud üsna keeruline. Aga nüüd on film minu teada juba peaaegu valmis," rääkis Thompson.

Uusversioonis võtab Macaulay Culkini rolli Kevin McCallisterina üle Archie Yates, kes tegi kaasa ka filmis "Jänespüks Jojo".

"Üksinda kodus" originaalversiooni režissöör Christopher Columbus sõnas, et ta ei ole uusversioonide fänn ning usub, et "Üksinda kodus" populaarsusega filme ei ole mõtet uuesti teha.

Millal film voogedastusplatvormile jõuab, ei ole veel täpselt teada. Kuigi Disney+ platvormi praegu Eestis kasutada ei saa, võib see käesoleva aasta teises pooles juba võimalik olla. Selle aasta alguses teatati, et Disney+ laieneb aasta esimeses pooles ka Ida-Euroopasse, ent seejuures jäeti täpsustama, millistesse riikidesse.