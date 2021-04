Raul Talmari asemele otsitakse välismaisesse õudusfilmi uut näitlejat

Casting'u-agentuur Agency Icon postitas teisipäeval Facebooki teate, et USA ja Eesti koostööfilmi tegijad otsivad projektiga liituma preestri osatäitjat, kes sarnaneks pildil näidatud mehele, kes näeb välja nagu koorijuht Raul Talmar. Talmar kinnitas ERR-ile, et pildil on tõesti tema ja tal on ka filmis roll kanda.

"Nagu ma aru saan, on see üks õudusfilm, kus preester peab tegelema eksortsisimiga ehk tegelase seest paha vaimu välja ajamisega. Seda ma siis proovisin teha," rääkis preestrit kehastav Talmar.

Filmi "The Twin" võtted toimuvad Viljandimaal ning näitlejate nimekirjast leiab ka mujal maailmas tuntud nimesid. Filmi naispeaosas mängib Austraaliast pärit näitleja Teresa Palmer ning meespeaosas šoti näitleja Steven Cree.

Talmar rääkis, et kuna tema roll on üsna väike, siis ta oma stseeni filmimise päeva jooksul teiste näitlejatega kuigi palju kokku ei puutunud. Võtted möödusid aga tema sõnul kenasti.

"Ega mul väga võrdluskogemust ei ole, nii et ma ei oskagi öelda, kuidas ta oli. Minu meelest oli normaalne – süüa sai ja puha," kommenteeris Talmar võttepäeva.

Üks preestriga stseeni filmimine ootab veel ees, ent kuna Talmarile uus võttekuupäev ei sobi, otsitakse nüüd Talmari asemele näitlejat, kes preestri rolli enda kanda võtaks. Talmar ise sai rolli casting'u-agentuur Agency Iconi kaudu.

"Ma olen olnud mõningatel puhkudel reklaamvõtetes, nii et minu näopilt on seal nende andmebaasis ja siis nad helistasid ja pakkusid," seletas ta.

Kandideerida soovijad võivad saata pildid koos telefoninumbri-, vanuse- ja asukohaga aadressile meeli@agencyicon.com, pannes märksõnaks "PREESTER".