Curly Strings lõbusatest esinemistest: sõrmed külmusid, viiulisse lendas rummikokteili

Ansambli Curly Strings liikmed rääkisid, et vaatamata sellele, et koroonapandeemia tõttu pole eriti esineda saanud, õnnestus neil hiljuti külma käes lõdisedes siiski üks kontsert anda. Meeleolukaid esinemisi on neil aegade jooksul olnud aga veelgi.

"Meil oli sel aastal üks väga meeleolukas kontsert. Käisime ühel sünnipäevapeol, oli vist mingisugune -6 kraadi ja me mängisime väljas rõdu all kaks lugu ja ühe lisaloo. Väga emotsionaalne ja võimas kontsert oli meie jaoks," meenutas Villu Talsi R2 "Hommikus!".

"Kõikidel oli nii külm, et põhimõtteliselt ei tundnudki, kas mängid pilli või ei, aga hääl tuli välja, nii et selles mõttes oli okei. Meeleolu oli hea, aga lihtsalt ei tundnud, mida sa mängid," sõnas Taavet Niller.

"Võtsime pillid autost välja ja jooksime sinna akna alla, et selle aja jooksul jumala eest ei läheks pillid häälest ära. See temperatuuri kõikumine ikka väga mõjutab," lisas Eeva Talsi ja tõdes, et paraku läksid pillid siiski häälest ära küll.

Kord sattus Eeva viiulisse aga rummikokteili.

"Ma olin just uue viiuli saanud ja ma mängisin ühel peol, kus oli väga palju noori inimesi, ja nad hakkasid nõudma "Labajalga". Mängisin neile viiulil üksi keset elutoa tuba "Labajalga" ja ühel hästi pikal poisil oli käes rummikoks. Ta oli tõstnud selle rummikoksi endale pea kohale, et ikka saaks edasi tantsida. Ühel hetkel see lendas mulle viiuli sisse ja ma kallasin sealt seda rummi cola'ga välja," meenutas Talsi ja lisas, et siis ikkagi kleepumise tõttu pilli mõnda aega mängida ei saanud.

Bändiliikmed rääkisid ka, et aeg-ajalt on raske rahvast käima saada.

"Tuleb meelde üks juristide firmapidu. Seal olid vist kõik Eesti juristid ja advokaadid koos. See oli väga raske pidu – kuidagi ei saanud rahvast käima. Me tulime vist liiga vara peale ja inimesed tahtsid veel juttu rääkida," sõnas Eeva.

"See ongi korralduse küsimus, mis ajale bänd sätitud on. Kui inimesed on alles kohale jõudnud ja lauda istunud ja juba on bändi esimene set, siis ega keegi ei tahagi tulla tantsima. Kõik tahavad süüa ja juttu rääkida. Täitsa arusadav," lisas Villu.

Sel suvel loodavad bändiliikmed taas lavasid vallutada ja plaanivad juunis Eesti tuurile minna.