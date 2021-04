EFTA tiitleid asub tänavu püüdma rekordarv kandidaate

"Mul on ääretult hea meel, et just juubeliaastal laekus konkursile rekordarv töid. Kuigi žürii jaoks teeb see parimatest parima leidmise kindlasti keerulisemaks, on suurepärane, et filmi- ja televaldkonnas käib niivõrd aktiivne töö," sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Eriti tänases olukorras, mil meelelahutus on piiratud, peame olema tänulikud meie filmi- ja teletegijatele, et nad endiselt näevad suurt vaeva selleks, et Eesti inimestel oleks, mida teleekraanilt ja kinolinalt vaadata. Soovin žüriile jõudu ja tänan kõiki tegijaid, kes oma tööd EFTA 2021 konkursile esitasid."

Filmiauhindade kategooriad

Parim mängufilm

Parim dokumentaalfilm

Parim animafilm

Parim lühifilm

Parim režissöör

Parim stsenarist

Parim operaator

Parim montaažirežissöör

Parim helirežissöör

Parim helilooja

Parim filmkunstnik

Parim kostüümikunstnik

Parim naisnäitleja

Parim meesnäitleja

Aasta tegija

Teleauhindade kategooriad

Parim teleseriaal

Parim tõsielusaade

Parim päevakajasaade

Parim meelelahutussaade

Parim erisaade

Parim ajakirjanduslik lugu

Parim intervjueerija

Parim reporter

Parim meelelahutussaate juht

Parim naisnäitleja sarjas

Parim meesnäitleja sarjas

Aasta uus tulija

Aasta sisulooja

Aasta vormilooja

Panus Eesti televaldkonda

EFTA filmiauhindadele said kandideerida eesti filmid, mis on esilinastunud 2020. aasta jooksul kinos või rahvusvahelisel festivalil. Televaldkonnas esitasid telekanalid kandidaate kõikide 2020. aasta kodumaiste saadete ja sarjade hulgast. Eelmisest aastast liitusid korraldavate telekanalitega ka Telia ja Elisa oma voogedastusplatvormidega, mis on toonud kaasa kandidaatide arvu tõusu televaldkonnas.

EFTA 2021 nominentide väljaselgitamisega asub tööle mitmevooruline žürii, nominendid kuulutatakse välja käesoleva aasta augustis. Võitjad selguvad aga 17. septembril Alexela kontserdimajas toimuval pidulikul galal.

Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi eesmärk on tunnustada filmi- ja televaldkonna professionaale ning tutvustada kinokülastajatele ja televaatajatele lähemalt ka nende erialade esindajaid, kes tavaliselt kaadri taha jäävad.