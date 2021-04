Disainerid ühendasid jõud meditsiinitöötajate tänamiseks

"Tahame koguda ettevõtjatelt tooteid ja kinkekaarte, mida saaks toetuseks ja tänuavalduseks anda üle meditsiinipersonalile, kes praegu võitleb koroonaviirusega," rääkis Tarieli Lipartia "Ringvaatele".

Praeguseks on projektiga liitunud üle 50 ettevõtte, kes on juba tooteid ja kinkekaarte andnud. Projektiga kogutud kingituste rahaline väärtus küündib juba üle 21 000 euro. "Neid inimesi, kes aidata tahavad, on väga palju," rääkis Tarieli.

Idee tuli paarile siis, kui nad esimese koroonalaine alguses hoopis raskekujulist grippi läbi põdesid. "Käisime testimas ja nägime juba siis, kuidas perearstikeskuses neil raske on, nad olid kaitsvates kostüümides, visiirid ees, siis polnud vaktsiine ega mingit kaitset," meenutas Tarieli.

Suur soov abistada ja tänada viiski mõtteni teha tänupakke. Algselt oli soov jagada enda firma Lucky Laika tooteid, kuid kartuses, et sellest jääb väheks, otsustasid Tarieli ja Olivia ka teised ettevõtted kampa kutsuda. "Kui oleme suhelnud ettevõtjatega, siis paljud on tänanud, et me oleme andnud nendele võimaluse tänada meditsiinipersonali. Samamoodi nagu meie, mõtlesid nemad ka, et kuidas nad lähevad nende mõne oma tootega koronaosakonna ukse taha."

Oma panuse aitajate toetamisse annab ka Olivia ja Tarieli kolmeaastane tütar Mika, kes pakkidesse kaarte joonistab. Kingikottidest võib leida muuhulgas taldrikutekomplekte, unemaske, šokolaadi, Reet Ausi T-särke, Trad Attacki plaate või Tanel Veenre hinnatud ehteid.

"Meid innustas see, et Tanel Veenre nõustus," rääkis Olivia. "See oli 1. aprilli õhtul, mõtlesime, et nüüd võime rahulikult magama minna, et Tanel on jah öelnud."

Veenre tõdes, et see on kihvt, kuidas kriisiolukorrad ühendavad inimesi. "Jagatud mure on nähtamatu mürk meie vahel, kõik on kuidagi rohkem seotud selles õnnetuses koos ja siis ka tegutsetakse rohkem ühise eesmärgi nimel," rääkis Veenre. "Sellesmõttes on super, et keegi initseerib seda, sest tihti on see, et annaks ja lööks kaasa, aga lõpuks on see nähtamatu töö, mida sellise projekti vedamiseks teha tuleb. Sellest saab mõneks ajaks täiskohaga töö. Seega on need, kes seda oma vabast ajast veavad, imetlusväärsed."

Tarieli sõnul on paljud toetajad väikesed firmad, Eesti mõistes lausa mikroettevõtted. "See tähendab seda, et sul töötab firmas alla kümne inimese, tihti üks-kaks inimest. Nendega suheldes oleme kuulnud, kuidas nende käive on langenud 70-80 protsenti. Keegi ütleb, et ta just eelmine päev koondas kõik töötajad ära," rääkis Tarieli. "Kui nendega suhtleme, siis on väga kurb kuulata seda, kuidas see aasta on mõjunud äridele. Aga vaatamata sellele soovivad paljud aidata."

Eesti käsitöö liidu juht Liina Veskimägi-Illiste andis kinkekottidesse enda vildist tehtud susse. Ta tõdes, et aasta on tõesti eesti disaineritele ja käsitöömeistritele karm olnud. "Meil oli suvel paar kuud siseturismi, kui inimesed käisid ja tõesti ka hea meelega ostsid Eesti tegijate töid, aga sellest üksi ei piisa, et need meistrid ära elaksid," rääkis ta. "Seda oli poolteist kuud suvel ja natuke jõuluaega, aga peale seda tundub olevat suur vaikus." Ta kiitis siiski "Toetame aitajaid" ettevõtmist, mis annab ka loomeinimestele võimaluse anda panus meditsiinitöötajate tänamisse.

Praeguseks on projekt saanud avapaugu ning esimesed 250 kingipakki on jõudnud Lääne-Tallinna Keskhaigla personalini.

"Keegi ei tee seda tööd kingituste ega raha pärast. Kõik on missioonitunde pärast selle eriala valinud ja kui keegi seda märkab, siis loomulikult on see rõõmustav ja annab jõudu juurde," ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla Covido-1 hooldaja Siim Kasari.