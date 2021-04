Leedus filmitakse BBC draamasarja Natsi-Saksamaast

Kaunases, Leedu suuruselt teises linnas filmitakse BBC sarja "Natside tõus" ("Rise of the Nazis") teist hooaega.

Leedus filmitud episoodid jutustavad ajavahemikust 1940-1943 ning Kaunast kujutatakse seriaalis Natsi-Saksamaa poolt okupeeritud Pariisina, kuhu Adolf Hitler saabub Napoleoni hauda külastama, vahendas Leedu rahvusringhääling.

"Esimene hooaeg oli Hitlerist ja natside võimuletõusust Saksamaal. Nüüd liikusime ajas kuus aastat edasi teise maailmasõjani," tutvustas sarja režissöör Julian Jones uue hooaja sisu. "Teises hooajas näeb Hitleri otsust alustada Barbarossa plaaniga ja okupeerida Nõukogude liit ning analüüsime, kuidas see oli teise maailmasõja kontekstis oluline hetk."

Sarja on võetud mängima kümned Leedu näitlejad. Adolf Hitlerit mängib Leedu saatejuht Andrius Rožickas. "Esialgu oli idee Hitlerit mängida päris hirmutav, sest ta oli väga spetsiifiliste maneeridega ja tuntud isik," rääkis Rožickas.

"Me ei leidnud Leedust kedagi Stalini rolli, seega võtsime ühe Ukraina näitleja, kes talle välimuselt kõige rohkem sarnaneb," rääkis sarja produtsent Lineta Mišeikytė. "Kuid see näitleja, kelle leidsime Hitlerit mängima, on tõesti täistabamus. Režissöör ütles, et ta tahab Stalinit, kes oleks sama hea, kui meie Hitler."

BBC plaanib suure osa teise hooaja episoodidest Kaunases filmida. Võtted kestavad plaani järgi viis päeva. Uus hooaeg peaks vaatajate ette jõudma 2021. aasta lõpus või 2022. aasta alguses.