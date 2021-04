Selgusid ERKI Moeshow 2021 finalistid

Laekunud kavandeid hindas professionaalne žürii, kuhu kuulusid Laivi Suurväli (moedisainer), Triinu Pungits (moedisainer), Gita Siimpoeg (moedisainer), Anu Saagim (seltskonnategelane, ajakirjanik ja ettevõtja), Xenia Joost (moedisainer ja segameediaartist), Eve Hanson (kuldnõelte ja hõbenõelaga pärjatud moedisainer), Liisa-Chrislin Saleh (meikar), Hannes Võrno (saatejuht, meelelahutaja, moekunstnik, poliitik ja kaitseväelane) ja Annamari Vänskä (Aalto Ülikooli moeuuringute õppejõud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kuraator).

Tänavu pääses eelžürii valikul ERKI Moeshow 2021 lõppüritusele 15 kollektsiooni:

Andreas Kübar "Scent of Support"

Anneliis Puhk "HairyTale"

Eliise Saar "Okta"

Elina Ormane "Shadows of the Past"

Emilia Obidina "Reborn"

Karin Kreek "Deforested lives / The sacrifice"

Karl-Christoph Rebane "Saving Light for Later"

Karolin Kärm "Migraine"

Kärolin Raadik "Nagu sukk ja saabas"

Liisamari Viik "You Have Only One Minute"

Mairo Seire "Dietro La Porta"

Mirjam Kalmann "What Did You Expect?"

Simona Weiland "The Kid Who Never Leaves the Playground"

Susanna Belinda Kõgel "Portree"

Tauri Västrik "Illusion II"

Žüriiliikme Laivi Suurväli sõnul on konkursi üldine tase kõrge ja esitatud tööd kvaliteetselt vormistatud ning lisab, et näha on eksperimentaalset lähenemist materjalidele ja vormidele. "Eriti köitvad on kollektsioonid, mis väljendavad erinevaid vaatepunkte ajastu vaimu tõlgendamisel," ütles Suurväli. "Tegu oli tugeva konkurentsiga ning kõrvalejäänutel tasub kollektsioonid valmis teha ning leida alternatiivseid platvorme oma ideede edastamiseks."

Žüriiliige Hannes Võrno lähtus hinnete andmisel idee originaalsusest, vormistusest ja ootusest näha teostatud ideed laval materjalis looduna. Hindajate poolt toodi välja tööd, mis eriliselt silma jäid: "Sidumsus", "Dietro la Porta", "Deforested Lives", "What Did You Expect?" ja "Shadows of the Past".

Kui ERKI Moeshow 1982. aastal alguse sai, oli see konkursivaba moedemonstratsioon tollasele Eesti Riikliku Kunstiinstituudi tudengitele enda loomingu eksponeerimiseks. Võistlusmoment tekkis alles 2009. aastal, mil ERKI moelava ei suutnud enam osalejaid ära mahutada. Moeürituse korraldajateks on Eesti Kunstiakadeemia tudengid erinevatelt erialadelt, kes poole aastaga show kokku panevad.

Tänavu 28. augustil toimub ERKI Moeshow juba 34. korda.