"Täna 30 aastat tagasi" | Rahvusraamatukokku jõudsid esimesed raamatud

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

Rahvusraamatukogu valmimisest Tallinnas, Tõnismäel sai üks laulva revolutsiooni ja rahvusmeele sümboleid. 1988. aastal kaevasid tuhanded vabatahtlikud raamatukogu elektrikaabli kraavi. 1991. aasta jüripäeval sõitis peaukse ette esimene kolimisauto.

Raamatukogu direktori Ivi Eenmaa sõnul oli jüripäev sümboolselt pöördeline ka rahvusraamatukogu jaoks. "See oli meie jaoks väga suur rõõmupäev ja ootasime seda jüripäeva, tahtsime seostada kolimisprotsessi jüripäevaga," rääkis ta. "Kõigepealt oli ettevalmistatud kolimine Nevski katedraalist. Põhiliselt teostasid kolimist naised ja kui oli oli vaja tõsta treppidest, siis tehti inimketid."

Raamatukogu tahtis hoonesse sisse kolida nii kiiresti, kui võimalik. "Selleks ajaks hakkasid käima jutud, et milleks meile vaja nii palju ja nii suurt maja, et meie maja baasil saaks poolte kultuuriasutuste küsimused lahendatud," meenutas Eenmaa. "Hakkasid käima ringi kõlakad, kuidas meilt tahetakse osa ruume ära võtta ja kedagi sinna panna. Meie strateegia oli see, et nii, kui ruum ja hoidla valmis said, nii me sisse kolisime."

