Austraalia osaleb tänavu Eurovisioonil video vahendusel

"Mõtlesime pandeemiaga seotud väljakutsetele, sh ka Rotterdami ja sealt tagasi reisimise keerukustele ja jõudsime raske otsuseni, et ei saada tänavu Austraalia delegatsiooni Hollandisse," selgitas Austraalia delegatsiooni juht Josh Martin.

Eurovisiooni korraldajad arvestasid aga juba varemgi võimalusega, et mitmed artistid ei pruugi koroonapandeemia tõttu Rotterdami pääseda. Seetõttu pidi iga riik tegema nende tänavuse euroloo live-esitusest videosalvestuse, mida näidatakse juhul, kui artist ise Hollandisse reisida ei saa.

Montaigne, kes pidi Austraaliat Eurovisioonil ka eelmisel aastal esindama, tõdes, et ta on kurb, et ei saa Eurovisiooni laval esineda, ent tunneb rõõmu, et lauluvõistlus tänavu siiski ära ei jää.