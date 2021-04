Morrissey kaebaks vahendite olemasolul "Simpsonite" tegijad kohtusse

18. aprillil linastus USA animasarja "Simpsonite" episood, kus üks tegelane oli inspireeritud ansambli The Smiths solistist Morrissey. Morrissey ei jäänud aga paroodiaga rahule ja teatas, et kui tal oleks vastavaid vahendeid, kaebaks ta sarja tegijad kohtusse.

"Simpsonite" uusimas episoodis "Panic On The Streets of Spriengfield" on Lisa Simpson lummatud 1980. aastate indie-lauljast, kellega kohtudes peab tüdruk aga pettuma, sest mees on muutunud tusaseks ja ülekaaluliseks ega seisa enam oma kunagiste väärtuste eest. Sarja tegijad ütlesid Varietyle, et kuigi pahameelt tekitanud karakter oli suuresti Morrisseyst inspireeritud, ei põhinenud see siiski täielikult vaid The Smithsi solistil. Sellele vaatamata võttis Morrissey ekraanil näidatut isiklikult.

""Simpsonite" tegijate minu vihkamine ja mõnitamine oleks ilmselgelt kohtuasi, ent see nõuaks rohkem raha, kui mul on. Ka ei ole mul järjekindlat õigusvaldkonna töötajate töörühma, kes oleks valmis ülesande kallale sööstma," vahendab Spin Morrissey öeldut.

Muusik lisas, et sarja tegijad on ilmselt teadlikud, et ta ei saa endale kohtusse pöördumist lubada ja seetõttu teda nii julgelt mõnitasidki.

"Eriti vihatakse sind siis, kui su muusika inimesi tugevalt ja ilusalt mõjutab. Tänapäeval ei pea muusika seda enam tegema," sõnas Morrissey, lisades, et enam ei ole muusikas suurtele tunnetele kohta.

Morrissey sõnul on teda valesti kujutatud ja mõistetud tema karjääri esimesest intervjuust saati ning ta on sellega juba harjunud. Samuti on muusiku hinnangul meedias häbistatud ja rünnatud The Smithsi fänne.

Morrissey sotsiaalmeediakontol võttis sõna ka tema mänedžer, märkides, et "Simpsonite" episood oli täielik lollus. Ka ei mõistnud ta, miks oli Benedict Cumberbatch nõus Morrissey tegelaskujule oma hääle andma.

"Kas ta on tõesti nii rahanäljas, et on nõus teist artisti niimoodi mustama? Ta pidi ju ometigi stsenaariumit enne rolli vastu võtmist lugema," kirjutas mänedžer ja lisas, et ootab Cumberbatchilt avalikku selgitust.