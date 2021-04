Ilmar Raag "Simpsonite" näitleja vabandusest: eestlastele ka ei meeldiks, kui nende üle nalja tehtaks

"Simpsonite" tegelasele Apule hääle andnud näitleja Hank Azaria vabandas hiljuti, et andis hääle India päritolu tegelasele, kuigi tal endal India juuri ei ole. Sarnaseid olukordi on viimasel ajal olnud veelgi ning režissöör Ilmar Raagi sõnul on tegemist kaasaja nähtusega, millest liiga suurt numbrit ei tasu teha.

"Kõige olulisem asi on see, et ega vaatajat ju ei sunni keegi vaatama filmi, mis on tema jaoks valede inimeste poolt mängitud. Me ei pea kartma, et head filmid otsa lõppeksid. Kui Ameerikas tehakse ühtemoodi, siis tulemus võib olla see, et inimesed hakkavad ka teiste maade filme rohkem vaatama. Aga ma olen kindel, et ka Hollywood reageerib sellele väga kiiresti," rääkis Raag "Ringvaates".

Ta lisas, et "Simpsonite" puhul ärritas inimesi see, et India päritolu tegelast kujutas groteskselt ameeriklane, kel India juured puuduvad.

"Selle taga on ka arusaamine, et iga rahvas võib enda üle nalja teha, aga kui keegi teine teeb nalja, siis ikka toimub väike solvumine," sõnas Raag, lisades, et ka eestlastele ei meeldiks kui neid mõnes sarjas näiteks aeglastena kujutataks.

Samas tõdes ta, et rolli jaoks sobiva taustaga näitlejatel ehk näiteks tumedama nahaga ja aktsendiga kõnelevatel inimesrel ongi tihti keerulisem tööd saada.

"Kõik mis Hollywoodis toimub, on seotud ka töö või raha küsimusega, sest see süsteem on siiski suhteliselt kandiline ja määrab ära, kes pääseb ligi ja kes saab häid töökohti," märkis Raag ja lisas, et ka vaatajal on näitlejate valikul suur sõnaõigus.

"Hollywoodi süsteem laias laastus on hästi turutundlik. Kui nad näevad, et mingisugune segment otsutab, et see näitleja oma ekraaniväliste sammude või käitumiste poolest neile ei sobi ja mingisugune vaatajagrupp hakkab boikoteerima nende toodet, siis nad põhimõtteliselt lükkavad selle näitleja kõrvale ja võtavad kellegi teise," ütles Raag.

"Kui vaataja ühel hetkel eelistab võrdsete võimaluste puhul andekamat näitlejat mitte autentsema taustaga näitlejat, siis varem või hiljem Hollywood läheb selle suunaga, kus on rohkem vaatajaid," nentis Raag.